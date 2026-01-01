Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Восхождение
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Восхождение
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Восхождение
Озерный край, Англия, Великобритания
Где снимали известные сцены
место съёмок
Кесвик, Озёрный край, Камбрия, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Восхождение
10 мая 2021 - 1 октября 2021
Натираю лимоном кухонную плиту — и пляшу от счастья: лучший лайфхак для бережливых хозяек
Посыпаю банановую кожуру солью и радуюсь своей находке: сказочный лайфхак особенно выручает в июне
Вот зачем перед сном солю слив в кухонной раковине: подсказал сантехник – сама не верила, но работает
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
Обожаю «Зверополис», но свежий мульт от Sony понравился в разы сильней: от анимации глаз не оторвать, от шуток надорвал живот
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667