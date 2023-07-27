В 1 сезоне сериала «Скрежет металла» в центре событий оказывается болтливый парень, которому предлагают в значительной мере улучшить свою жизнь. Все, чего хочет от него заказчик – это осуществить доставку посылки по указанному адресу. Но ехать на видавшей виде машине герой будет через постапокалиптическую глушь, которая полна опасностей. Он встретит сумасшедших психов и преступников на ревущих автомобилях. Помимо этого, незадачливый курьер познакомится с озлобленным клоуном по имени Нидлз «Сладкоежка» Кейн, который колесит по пустоши на печально известном грузовике мороженщика.