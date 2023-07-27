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Скрежет металла 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Скрежет металла
Киноафиша Сериалы Скрежет металла Сезоны Сезон 1

Twisted Metal
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скрежет металла»

В 1 сезоне сериала «Скрежет металла» в центре событий оказывается болтливый парень, которому предлагают в значительной мере улучшить свою жизнь. Все, чего хочет от него заказчик – это осуществить доставку посылки по указанному адресу. Но ехать на видавшей виде машине герой будет через постапокалиптическую глушь, которая полна опасностей. Он встретит сумасшедших психов и преступников на ревущих автомобилях. Помимо этого, незадачливый курьер познакомится с озлобленным клоуном по имени Нидлз «Сладкоежка» Кейн, который колесит по пустоши на печально известном грузовике мороженщика.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Скрежет металла График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
WLUDRV
Сезон 1 Серия 1
27 июля 2023
3RNCRCS
Сезон 1 Серия 2
27 июля 2023
NTHLAW1
Сезон 1 Серия 3
27 июля 2023
WHZDARE
Сезон 1 Серия 4
27 июля 2023
CRZSRDS
Сезон 1 Серия 5
27 июля 2023
DRVTHRU
Сезон 1 Серия 6
27 июля 2023
NUTH0UZ
Сезон 1 Серия 7
27 июля 2023
EV3L1N
Сезон 1 Серия 8
27 июля 2023
R04DK11
Сезон 1 Серия 9
27 июля 2023
SHNGRLA3
Сезон 1 Серия 10
27 июля 2023
График выхода всех сериалов
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