В 1 сезоне сериала «Краковские монстры» в центре событий оказывается молодая женщина, которую много лет терзают страхи, связанные с ее тяжелым прошлым. Ей являются мистические видения, которые приходили в свое время и к ее матери. Вскоре героиня узнает, что она вовсе не страдает галлюцинациями. Существует целая наука, которая занимается исследованиями сверхъестественных явлений. Женщина знакомится с профессором, который основал команду молодых ребят, наделенных особыми талантами. Они проводят загадочные ритуалы, сражаются со злыми силами и оказывают всяческую поддержку друг другу.