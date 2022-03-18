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Краковские монстры 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Краковские монстры
Киноафиша Сериалы Краковские монстры Сезоны Сезон 1

Cracow Monsters 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Краковские монстры»

В 1 сезоне сериала «Краковские монстры» в центре событий оказывается молодая женщина, которую много лет терзают страхи, связанные с ее тяжелым прошлым. Ей являются мистические видения, которые приходили в свое время и к ее матери. Вскоре героиня узнает, что она вовсе не страдает галлюцинациями. Существует целая наука, которая занимается исследованиями сверхъестественных явлений. Женщина знакомится с профессором, который основал команду молодых ребят, наделенных особыми талантами. Они проводят загадочные ритуалы, сражаются со злыми силами и оказывают всяческую поддержку друг другу.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Краковские монстры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2022
Серия 2 Episode 1
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 6
18 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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