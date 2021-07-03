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Герой-рационал перестраивает королевство 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Герой-рационал перестраивает королевство
Киноафиша Сериалы Герой-рационал перестраивает королевство Сезоны Сезон 1

Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Герой-рационал перестраивает королевство»

В 1 сезоне сериала «Герой-рационал перестраивает королевство» события развиваются в сказочном мире, где чудовища заняли всю северную часть континента и начали наступление на людские владения. Чтобы оказать им сопротивление, жители разных стран отправили на войну объединенную армию. Тем временем одно из королевств собирается провести древний обряд и призвать героя — «того, кто возглавит смену эпохи». Молодой японский юноша Кадзуя Сома планировал получить диплом и устроиться на работу в госслужбу, но неожиданно оказался в другой реальности, где король отказался от престола в его пользу. На Кадзуи возлагают большие надежды.

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Герой-рационал перестраивает королевство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первое начало с героем First Begin with a Hero
Сезон 1 Серия 1
3 июля 2021
Если вы обладаете способностями, мы ими воспользуемся If You Possess an Aptitude, We'll Make Use of It
Сезон 1 Серия 2
10 июля 2021
Пусть не я буду лояльным министром Let Not Me Be a Loyal Minister
Сезон 1 Серия 3
17 июля 2021
Указательный палец дергается The Forefinger Twitches
Сезон 1 Серия 4
24 июля 2021
Хорошо кормят, хорошо уважают Well Fed, Well Regarded
Сезон 1 Серия 5
31 июля 2021
Мудрый человек никогда не забывает о преимуществах The Wise Man Never Forsaketh an Advantage
Сезон 1 Серия 6
7 августа 2021
Так говорит старейшина Thus Saith the Elder
Сезон 1 Серия 7
14 августа 2021
Лес в трудовой деятельности The Forest in Labour
Сезон 1 Серия 8
21 августа 2021
Вопреки желаниям Contrary to Wishes
Сезон 1 Серия 9
28 августа 2021
Нет места радости у солдата No Place of Joy Hath a Soldier
Сезон 1 Серия 10
4 сентября 2021
Пожертвуйте сливовым деревом, чтобы сохранить персиковое дерево Sacrifice the Plum Tree to Preserve the Peach Tree
Сезон 1 Серия 11
11 сентября 2021
Всегда оставляй врагу путь к отступлению When You Surround an Army, Leave an Outlet Free
Сезон 1 Серия 12
18 сентября 2021
Высшее искусство войны – победить врага без боя To Fight and Conquer in All Out Battles is Not Supreme Excellence
Сезон 1 Серия 13
25 сентября 2021
Амидония в львиной шкуре Amidonia in a Lion's Skin
Сезон 1 Серия 14
8 января 2022
Становимся хорошими друзьями, которые не дадут в обиду Becoming Good Friends Who Never Offend
Сезон 1 Серия 15
15 января 2022
Тирания страшнее тигров Tyranny is More Terrible than Tigers
Сезон 1 Серия 16
22 января 2022
Воин умрет за того, кто его понимает A Warrior Will Die for One Who Understands Him
Сезон 1 Серия 17
29 января 2022
Видеть змеиные тени в каждой чашке Seeing Snake Shadows in Every Cup
Сезон 1 Серия 18
5 февраля 2022
Куй железо, пока горячо Stike While the Iron is Hot
Сезон 1 Серия 19
12 февраля 2022
Подражая хмурому взгляду красавицы Aping the Frown of Beauty
Сезон 1 Серия 20
19 февраля 2022
Использовали креветок в качестве приманки для ловли морского леща, но поймали акулу Using Shrimp as Bait to Catch Sea Bream, but Instead Catching a Shark
Сезон 1 Серия 21
26 февраля 2022
Человек без образования неразумен, человек без мудрости - глупец A Man Without Learning is Unwise; a Man Without Wisdom is a Fool
Сезон 1 Серия 22
5 марта 2022
Мытье рук с полосканием горла — основа профилактики эпидемий Gargling Hand Washing is the Basis of Epidemic Prevention
Сезон 1 Серия 23
12 марта 2022
Вдали от моего родного города на столько лет Away From My Hometown For So Many Years
Сезон 1 Серия 24
19 марта 2022
Если вы знаете себя и другого человека, пара не будет в опасности If You Know Yourself and the Other Person, the Couple Will Not Be in Danger
Сезон 1 Серия 25
26 марта 2022
Не смотри на древних людей, не смотри на грядущего гостя Don't Look at the Ancient People, Don't Look at the Future Visitor
Сезон 1 Серия 26
2 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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