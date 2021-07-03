В 1 сезоне сериала «Герой-рационал перестраивает королевство» события развиваются в сказочном мире, где чудовища заняли всю северную часть континента и начали наступление на людские владения. Чтобы оказать им сопротивление, жители разных стран отправили на войну объединенную армию. Тем временем одно из королевств собирается провести древний обряд и призвать героя — «того, кто возглавит смену эпохи». Молодой японский юноша Кадзуя Сома планировал получить диплом и устроиться на работу в госслужбу, но неожиданно оказался в другой реальности, где король отказался от престола в его пользу. На Кадзуи возлагают большие надежды.