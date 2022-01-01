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Постер к сериалу Герой-рационал перестраивает королевство
Киноафиша Сериалы Герой-рационал перестраивает королевство Сезоны
Герой-рационал перестраивает королевство (2021 - …), список сезонов Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki
Год выпуска 2021
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Список сезонов сериала «Герой-рационал перестраивает королевство»
Герой-рационал перестраивает королевство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 26 эпизодов
 
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