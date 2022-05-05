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Кларк 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кларк
Киноафиша Сериалы Кларк Сезоны Сезон 1

Clark 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кларк»

В 1 сезоне сериала «Кларк» в центре событий оказывается печально известный на весь мир гангстер по имени Кларк Олофссон. Его криминальная карьера началась в 60-е годы. Большую часть своей жизни этот человек провел за решеткой. Кларк обвинялся в наркоторговле, покушении на убийство, разбойных нападениях и многочисленных грабежах. В 70-е годы именно Олофссон породил феномен «стокгольмского синдрома» во время неудавшегося банковского ограбления в шведской столице. Кларк по-прежнему остается в мировой истории легендарным антигероем, которому удалось обмануть и влюбить в себя всю Швецию.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кларк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Если я не могу быть лучшим из лучших, то буду лучшим из худших Being the Best at Being the Best Was Not My Thing, So I Decided to Be the Best at Being the Worst
Сезон 1 Серия 1
5 мая 2022
Я всегда делают всё наоборот, как будто на автопилоте I Automatically Do Everything Opposite the Rest of the World
Сезон 1 Серия 2
5 мая 2022
Я для них помесь Пеппи Длинныйчулок и Аль Капоне They See Me as a Mix of Pippi Longstocking and Al Capone
Сезон 1 Серия 3
5 мая 2022
Праздник начинается Let the Party Begin
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2022
Зачем мне работа? У меня нет на это времени, так всё самое интересное пропустишь Why Would I Have a Job? I Don't Have Time for S**t Like That and You'll Miss Out on All the Fun Stuff
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2022
Я прочел все написанные книги — и даже больше I've Read Every Book Ever Written, and a Few More
Сезон 1 Серия 6
5 мая 2022
График выхода всех сериалов
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