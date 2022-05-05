Menu
Clark 2022, season 1

Clark 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 36 minutes
"Clark" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кларк» в центре событий оказывается печально известный на весь мир гангстер по имени Кларк Олофссон. Его криминальная карьера началась в 60-е годы. Большую часть своей жизни этот человек провел за решеткой. Кларк обвинялся в наркоторговле, покушении на убийство, разбойных нападениях и многочисленных грабежах. В 70-е годы именно Олофссон породил феномен «стокгольмского синдрома» во время неудавшегося банковского ограбления в шведской столице. Кларк по-прежнему остается в мировой истории легендарным антигероем, которому удалось обмануть и влюбить в себя всю Швецию.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.3 IMDb

"Clark" season 1 list of episodes.

Season 1
Being the Best at Being the Best Was Not My Thing, So I Decided to Be the Best at Being the Worst
Season 1 Episode 1
5 May 2022
I Automatically Do Everything Opposite the Rest of the World
Season 1 Episode 2
5 May 2022
They See Me as a Mix of Pippi Longstocking and Al Capone
Season 1 Episode 3
5 May 2022
Let the Party Begin
Season 1 Episode 4
5 May 2022
Why Would I Have a Job? I Don't Have Time for S**t Like That and You'll Miss Out on All the Fun Stuff
Season 1 Episode 5
5 May 2022
I've Read Every Book Ever Written, and a Few More
Season 1 Episode 6
5 May 2022
