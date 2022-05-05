В 1 сезоне сериала «Кларк» в центре событий оказывается печально известный на весь мир гангстер по имени Кларк Олофссон. Его криминальная карьера началась в 60-е годы. Большую часть своей жизни этот человек провел за решеткой. Кларк обвинялся в наркоторговле, покушении на убийство, разбойных нападениях и многочисленных грабежах. В 70-е годы именно Олофссон породил феномен «стокгольмского синдрома» во время неудавшегося банковского ограбления в шведской столице. Кларк по-прежнему остается в мировой истории легендарным антигероем, которому удалось обмануть и влюбить в себя всю Швецию.