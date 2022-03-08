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Кое-что о Пэм 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кое-что о Пэм
Киноафиша Сериалы Кое-что о Пэм Сезоны Сезон 1

The Thing About Pam
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кое-что о Пэм»

В 1 сезоне сериала «Кое-что о Пэм» зимой 2011 года в городе Трой американского штата Миссури кто-то зверски расправился с девушкой по имени Бэтси Фэриа. Вещественные доказательства свидетельствовали против ее супруга Росса Фэриа. При этом мужчина отрицал свою вину даже после того, как судебный приговор привели в силу. Он должен был провести за решеткой 32 года. Но во время дальнейшего расследования оказалось, что с преступлением связана близкая подруга Бэтси – молодая женщина по имени Пэм Хапп. Этот случай вызвал широкий резонанс, а обстоятельства дела по-настоящему шокировали общественность.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кое-что о Пэм» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Она хороший друг She's a Good Friend
Сезон 1 Серия 1
8 марта 2022
Она помощник She's a Helper
Сезон 1 Серия 2
15 марта 2022
Она главный свидетель She's a Star Witness
Сезон 1 Серия 3
22 марта 2022
Она любящая дочь She's a Loving Daughter
Сезон 1 Серия 4
29 марта 2022
Она не та, кем кажется She's Not Who You Think She Is
Сезон 1 Серия 5
5 апреля 2022
Она убийца She's a Killer
Сезон 1 Серия 6
12 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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