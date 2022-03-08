В 1 сезоне сериала «Кое-что о Пэм» зимой 2011 года в городе Трой американского штата Миссури кто-то зверски расправился с девушкой по имени Бэтси Фэриа. Вещественные доказательства свидетельствовали против ее супруга Росса Фэриа. При этом мужчина отрицал свою вину даже после того, как судебный приговор привели в силу. Он должен был провести за решеткой 32 года. Но во время дальнейшего расследования оказалось, что с преступлением связана близкая подруга Бэтси – молодая женщина по имени Пэм Хапп. Этот случай вызвал широкий резонанс, а обстоятельства дела по-настоящему шокировали общественность.