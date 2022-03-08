Menu
The Thing About Pam 2022, season 1

The Thing About Pam
Season premiere 8 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"The Thing About Pam" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кое-что о Пэм» зимой 2011 года в городе Трой американского штата Миссури кто-то зверски расправился с девушкой по имени Бэтси Фэриа. Вещественные доказательства свидетельствовали против ее супруга Росса Фэриа. При этом мужчина отрицал свою вину даже после того, как судебный приговор привели в силу. Он должен был провести за решеткой 32 года. Но во время дальнейшего расследования оказалось, что с преступлением связана близкая подруга Бэтси – молодая женщина по имени Пэм Хапп. Этот случай вызвал широкий резонанс, а обстоятельства дела по-настоящему шокировали общественность.

Series rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

"The Thing About Pam" season 1 list of episodes.

Season 1
She's a Good Friend
Season 1 Episode 1
8 March 2022
She's a Helper
Season 1 Episode 2
15 March 2022
She's a Star Witness
Season 1 Episode 3
22 March 2022
She's a Loving Daughter
Season 1 Episode 4
29 March 2022
She's Not Who You Think She Is
Season 1 Episode 5
5 April 2022
She's a Killer
Season 1 Episode 6
12 April 2022
