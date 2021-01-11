В 1 сезоне сериала «Марашанец» главный герой много лет работал в спецназе. Он привык вступать в ожесточенное противостояние с самыми беспощадными преступниками и добиваться того, чтобы справедливость восторжествовала. Все изменилось после того, как его дочь Зелиш получила серьезное ранение в перестрелке. Теперь главной целью Марашанца является вернуть умирающую дочь к жизни. Герой открывает книжный магазин и решает остаток дней провести подальше от опасности. Но его планам не суждено было сбыться. Однажды в магазине появляется красивая молодая женщина по имени Махур. После встречи с ней сердце Марашанца дрогнуло...