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Марашанец 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Марашанец
Киноафиша Сериалы Марашанец Сезоны Сезон 1

Maraşlı 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 26
Продолжительность сезона 52 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Марашанец»

В 1 сезоне сериала «Марашанец» главный герой много лет работал в спецназе. Он привык вступать в ожесточенное противостояние с самыми беспощадными преступниками и добиваться того, чтобы справедливость восторжествовала. Все изменилось после того, как его дочь Зелиш получила серьезное ранение в перестрелке. Теперь главной целью Марашанца является вернуть умирающую дочь к жизни. Герой открывает книжный магазин и решает остаток дней провести подальше от опасности. Но его планам не суждено было сбыться. Однажды в магазине появляется красивая молодая женщина по имени Махур. После встречи с ней сердце Марашанца дрогнуло...

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Марашанец» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 января 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 января 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 января 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 февраля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 февраля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 марта 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 марта 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
15 марта 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
22 марта 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 марта 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
12 апреля 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
19 апреля 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
26 апреля 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
3 мая 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
10 мая 2021
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
17 мая 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
24 мая 2021
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
31 мая 2021
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
7 июня 2021
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
14 июня 2021
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
21 июня 2021
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
29 июня 2021
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
6 июля 2021
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
13 июля 2021
График выхода всех сериалов
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