Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Дэниел Спеллбаунд: Охотник за волшебством 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дэниел Спеллбаунд: Охотник за волшебством
Киноафиша Сериалы Дэниел Спеллбаунд: Охотник за волшебством Сезоны Сезон 2

Daniel Spellbound
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дэниел Спеллбаунд: Охотник за волшебством»

Во 2 сезоне сериала «Дэниел Спеллбаунд: Охотник за волшебством» главный герой объединяется с легендарным следопытом, чтобы помочь ему снять демоническое проклятие и перезапустить Эпоху магии. Во время этой сделки Дэниел узнает кое-что важное о своей пропавшей семье. Люси и Хоги сопровождают друга во всех приключениях и помогают ему защищать волшебный мир от опасностей. Вместе им придется оказаться в гнезде грифона, вынести оттуда его золотое яйцо, а главное – выйти самим целыми и невредимыми. И все это под носом у зловещего Темного мага, который спит и видит, как избавиться от надоевшего героя Дэниела.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Дэниел Спеллбаунд: Охотник за волшебством График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Эй, давай уже, бей! Swing Batter Batter
Сезон 2 Серия 1
26 января 2023
Секрет за секрет A Secret for a Secret
Сезон 2 Серия 2
26 января 2023
Тайный остров The Hidden Island
Сезон 2 Серия 3
26 января 2023
Щекотка The Tickle Pit
Сезон 2 Серия 4
26 января 2023
Только для ведьм Witches Only
Сезон 2 Серия 5
26 января 2023
Прорыв Break On Through
Сезон 2 Серия 6
26 января 2023
Штуковины и смертельные ловушки Gizmos and Death Traps
Сезон 2 Серия 7
26 января 2023
Финальный суд The Final Trial
Сезон 2 Серия 8
26 января 2023
Скипетр и жертва The Scepter and the Sacrifice
Сезон 2 Серия 9
26 января 2023
Ну и рожа! You've Looked Better
Сезон 2 Серия 10
26 января 2023
График выхода всех сериалов
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше