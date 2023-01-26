Во 2 сезоне сериала «Дэниел Спеллбаунд: Охотник за волшебством» главный герой объединяется с легендарным следопытом, чтобы помочь ему снять демоническое проклятие и перезапустить Эпоху магии. Во время этой сделки Дэниел узнает кое-что важное о своей пропавшей семье. Люси и Хоги сопровождают друга во всех приключениях и помогают ему защищать волшебный мир от опасностей. Вместе им придется оказаться в гнезде грифона, вынести оттуда его золотое яйцо, а главное – выйти самим целыми и невредимыми. И все это под носом у зловещего Темного мага, который спит и видит, как избавиться от надоевшего героя Дэниела.