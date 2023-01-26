Daniel Spellbound 2022 - 2023, season 2

Daniel Spellbound season 2 poster
Daniel Spellbound
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 26 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 40 minutes
"Daniel Spellbound" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Дэниел Спеллбаунд: Охотник за волшебством» главный герой объединяется с легендарным следопытом, чтобы помочь ему снять демоническое проклятие и перезапустить Эпоху магии. Во время этой сделки Дэниел узнает кое-что важное о своей пропавшей семье. Люси и Хоги сопровождают друга во всех приключениях и помогают ему защищать волшебный мир от опасностей. Вместе им придется оказаться в гнезде грифона, вынести оттуда его золотое яйцо, а главное – выйти самим целыми и невредимыми. И все это под носом у зловещего Темного мага, который спит и видит, как избавиться от надоевшего героя Дэниела.

Series rating

6.7
Rate 13 votes
6.9 IMDb

Daniel Spellbound List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Swing Batter Batter
Season 2 Episode 1
26 January 2023
A Secret for a Secret
Season 2 Episode 2
26 January 2023
The Hidden Island
Season 2 Episode 3
26 January 2023
The Tickle Pit
Season 2 Episode 4
26 January 2023
Witches Only
Season 2 Episode 5
26 January 2023
Break On Through
Season 2 Episode 6
26 January 2023
Gizmos and Death Traps
Season 2 Episode 7
26 January 2023
The Final Trial
Season 2 Episode 8
26 January 2023
The Scepter and the Sacrifice
Season 2 Episode 9
26 January 2023
You've Looked Better
Season 2 Episode 10
26 January 2023
