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Награды и номинации «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Победитель
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
 Outstanding Prosthetic Makeup
Номинант
 Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
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