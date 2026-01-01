Вы всю жизнь готовили пюрешку неправильно: шеф-повар подсказал, что добавить, чтобы обычный гарнир стал ресторанным

2 из 3 зарядок для смартфонов в России опасны для жизни: меняйте свою срочно, если заметите даже 1 из этих 5 признаков

Пару чайных ложек на ведро воды — и грязь с пола отвалится комьями (а про пыль забудете на целую неделю)

Не новые, зато отличные: 2 атмосферных детективных сериала с рейтингами 7+, которые рекомендуют 100% посмотревших

«Счастливы вместе», пока не увидели результат теста: угадаете российские ситкомы по цитатам?

Россия-1 внезапно сняла с эфира главный хит этого лета — сериал, что «возбудил киносообщество не хуже "Мастера и Маргариты"»

Осторожно, возможны осадки в виде советской классики: сможете набрать 6/6 в этом «погодном» тесте по фильмам СССР?

Тот самый тест на знание цитат из «Мюнхгаузена»: 6 из 6 набрал бы только сам барон

«Дельфин 3» на НТВ еще не вышел, но уже повторил главную ошибку «Невского»: «Ну зачем было его убивать? Дальше – не смотрю»

Этот сериал Netflix вышел ровно 10 лет назад, но в России до сих пор – №1: за полгода его смотрели чаще «Ландышей» и «Первого отдела»