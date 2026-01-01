Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Кабинет редкостей Гильермо дель Торо
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Награды и номинации «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Победитель
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup
Номинант
Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
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