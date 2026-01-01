Оповещения от Киноафиши
Места съёмок

Места и даты съемок сериала Ломка

Основные места съемок сериала Ломка

  • Ковингтон, штат Виргиния, США
  • Канал-Уок, Ричмонд, Вирджиния, США
  • Boulevard Burger and Brew — бульвар Артур Эш, дом 1300, Ричмонд, Виргиния, США
  • Ресторан «Bookbinder's» — 2306 E Cary St, Shockoe Slip, Ричмонд, Вирджиния, США
  • Боулинг-Грин, Вирджиния, США
  • Хоупвелл, Вирджиния, США
  • Район Фэн, Ричмонд, Вирджиния, США
  • округ Аллегани, штат Виргиния, США
  • Мост Манчестер, Ричмонд, штат Вирджиния, США
  • Лексингтон, Виргиния, США
  • Ричмонд, Виргиния, США
  • Виргиния, США

Где снимали известные сцены

замена для Финч-Крик, штат Вирджиния
Клифтон-Фордж, Виргиния, США
Комната для встреч семьи Саклер
Музей изящных искусств Виргинии — бул. Артур Эш, 200, Ричмонд, Виргиния, США
Особняк Ричарда Сэклера
Поместье «Ривер-Ран» — 2421, River Road West, Мейденс, штат Вирджиния, США
Даты съемок сериала Ломка

  • Декабрь 2020 - Май 2021
