Dopesick Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Dopesick

  • Covington, Virginia, USA
  • Canal Walk, Richmond, Virginia, USA
  • Boulevard Burger and Brew - 1300 N. Arthur Ashe Boulevard, Richmond, Virginia, USA
  • Bookbinder's Restaurant - 2306 E. Cary Street, Shockoe Slip, Richmond, Virginia, USA
  • Bowling Green, Virginia, USA
  • Hopewell, Virginia, USA
  • The Fan, Richmond, Virginia, USA
  • Alleghany County, Virginia, USA
  • Manchester Bridge, Richmond, Virginia, USA
  • Lexington, Virginia, USA
  • Richmond, Virginia, USA
  • Virginia, USA

Iconic scenes & Locations

stand-in for Finch Creek, Virginia
Clifton Forge, Virginia, USA
Sackler Family meeting room
Virginia Museum of Fine Arts - 200 N. Arthur Ashe Boulevard, Richmond, Virginia, USA
Richard Sackler's mansion
The Estate at River Run - 2421 River Road West, Maidens, Virginia, USA
Filming Dates

  • December 2020 - May 2021
