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Земное притяжение 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Земное притяжение
Киноафиша Сериалы Земное притяжение Сезоны Сезон 1

Земное притяжение 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Земное притяжение»

В 1 сезоне сериала «Земное притяжение» в Тамбове внезапно погибает директор городской библиотеки. По его рабочему кабинету как будто пронесся тайфун: преступник явно искал что-то чрезвычайно ценное. Внимание спецслужб привлекает тот факт, что в молодости убитый мужчина служил в ГРУ. Расследовать его смерть поручают четверке агентов. Один из них управляет самолетом, вторая пишет картины, третий оценивает произведения искусства, а четвертая и вовсе алтайская шаманка. Но таким разным людям придется работать вместе.

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Список серий 1-го сезона сериала «Земное притяжение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 октября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 октября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 октября 2021
График выхода всех сериалов
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