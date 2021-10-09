В 1 сезоне сериала «Земное притяжение» в Тамбове внезапно погибает директор городской библиотеки. По его рабочему кабинету как будто пронесся тайфун: преступник явно искал что-то чрезвычайно ценное. Внимание спецслужб привлекает тот факт, что в молодости убитый мужчина служил в ГРУ. Расследовать его смерть поручают четверке агентов. Один из них управляет самолетом, вторая пишет картины, третий оценивает произведения искусства, а четвертая и вовсе алтайская шаманка. Но таким разным людям придется работать вместе.