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Свадебные хлопоты 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Свадебные хлопоты
Киноафиша Сериалы Свадебные хлопоты Сезоны Сезон 1

Svadebnye hlopoty 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Свадебные хлопоты»

В 1-м сезоне сериала «Свадебные хлопоты» Диана управляет собственной компанией по организации торжеств. Когда-то женщина отказалась от семейного счастья в пользу своей карьеры и до сих пор ни разу об этом не пожалела. Но все меняется, когда ее клиентом неожиданно становится ее бывший жених Виталий. Он заказывает Диане организацию свадьбы с другой девушкой, Светланой. Несмотря на еще не угасшие чувства, она принимается за это задание с особым тщанием. Но ситуация заканчивается трагедией. Во время праздника, организованного Дианой, невесту кто-то убивает. Конечно же, подозрение в первую очередь падает на героиню.

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Список серий 1-го сезона сериала «Свадебные хлопоты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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