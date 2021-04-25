Menu
Russian
Season premiere 25 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
В 1-м сезоне сериала «Свадебные хлопоты» Диана управляет собственной компанией по организации торжеств. Когда-то женщина отказалась от семейного счастья в пользу своей карьеры и до сих пор ни разу об этом не пожалела. Но все меняется, когда ее клиентом неожиданно становится ее бывший жених Виталий. Он заказывает Диане организацию свадьбы с другой девушкой, Светланой. Несмотря на еще не угасшие чувства, она принимается за это задание с особым тщанием. Но ситуация заканчивается трагедией. Во время праздника, организованного Дианой, невесту кто-то убивает. Конечно же, подозрение в первую очередь падает на героиню.

Серия 1
Season 1 Episode 1
25 April 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 April 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 April 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 April 2021
