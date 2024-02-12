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Отзывы о сериале «Выжившие»
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Макар Зубов
12 февраля 2024, 21:14
Оценка
Посмотрел первые две серии. Сериал дико вырос по качеству. Если в первом сезоне нам было интересно, почему все уснули и что произошло, то второй сезон ставит более интересный вопрос: как получилось так, что некоторым удалось проснуться. Но главное – это пробуждение подготовило некоторые сюрпризы для тех, кто еще борется со сном и за свою жизнь. За исключением выбывших по сценарию – все основные герои на местах, а это значит, что мы будем наблюдать продолжение противостояний. Очень классно продолжили!
12 февраля 2024, 21:14
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Татьяна Никонова
13 февраля 2024, 21:30
Оценка
Хоть тематика сериала и кажется избитой (на тему пандемии и изоляции было снято достаточное количество сериалов), Выжившие идут немного дальше и даже вглубь. Ведь выжить в подобной атмосфере – это полбеды. Главное остаться человеком, ведь очень часто так бывает, что в погоне за выживаемостью люди теряют тот самый смысл жизни. А без смысла вообще теряется всё. В продолжении нам предлагают ознакомиться с тем, каким образом одним получится остаться человеком, а кто, несмотря на все свои заслуги до этого, в финале окажется просто скотом. Очень заманчива тема с Лизой, и интересно, что же она найдет в том лагере. И Лесю жалко очень.
13 февраля 2024, 21:30
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Киноафиша.инфо
15 февраля 2024, 18:42
в ответ на сообщение
Макар Зубов от 12 февраля 2024, 21:14
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о сериале, спасибо большое ☺️
15 февраля 2024, 18:42
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Киноафиша.инфо
15 февраля 2024, 18:43
в ответ на сообщение
Татьяна Никонова от 13 февраля 2024, 21:30
Рады, что сериал вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
15 февраля 2024, 18:43
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Kisa Kasatkina
29 февраля 2024, 00:02
Оценка
Ужасно.
1. Насобирали эпизоды из разных сериалов и фильмов.
2. Озвучка отвратительная. 50% вообще не понятно, что говорят. И на разных ресурсах включали и друзьям давали послушать. Непонятно, что говорят!
3. Ляпов просто бесконечное количество. Герою выстрелили в упор из ружья. Он отлетел (как вообщем и должно быть). Дальше встал и пошел. Но это еще ладно. Есть небольшая дырочка в пуховике, свитер ЦЕЛЫЙ, и герой живой. Чудеса... Вообщем можно много перечислять.
Из принципа досмотрим, но оценка низкая. На шедевр и пересмотр не тянет.
29 февраля 2024, 00:02
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Киноафиша.инфо
29 февраля 2024, 18:53
в ответ на сообщение
Kisa Kasatkina от 29 февраля 2024, 00:02
Жаль, что сериал вас не впечатлил 😞
29 февраля 2024, 18:53
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Евгений Дубинин
29 февраля 2024, 21:43
Оценка
Какое-то безумие начало происходить. Весь первый сезон боролись-боролись, а тут на тебе: проснувшиеся теперь не совсем люди. Я пока понять не могу, что с ними. И почему тогда мать к Лизе добра после того, как проснулась? Почему Морозов три серии был в полубессознательном состоянии, а тут его как разморозило и он берет на себя инициативу? Короче, как я поняла – не в вакцине дело. Чувствую, что нас удивят в финале, так как практически в каждой серии есть некий полутвист, который поражает. Не, ну хороший сериал. С удовольствием смотрю, но уже после пятой серии (а это половина второго сезона) хотелось бы начать получать какие-то ответы
29 февраля 2024, 21:43
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Николай Барсуков
28 марта 2024, 22:08
Оценка
Как бы сценаристы не пытались нас отвлекать различными методами и способами (смерть Лавровой один из них), было сразу понятно, что два абсолютно разных образа жизни – пробужденные из города и жители пустошей без сна – должны были столкнуться друг с другом. Все-таки каждый хочет вернуться к обычной и беззаботной жизни, когда можно жить без оглядки на будильник. Невероятно перед финалом интригу вскипятили! Одна серия осталась, и я очень надеюсь, что нам наконец-то дадут ответы
28 марта 2024, 22:08
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Антонина Лобанова
29 марта 2024, 21:48
Оценка
Я долго ждала, когда выйдет второй сезон. Успокаивала себя просмотрами короткометражек. Очень сильно люблю фильмы и сериалы подобной тематики. И второй сезон оправдал мои ожидания. То, как сценаристы расправляются с главными и не очень персонажами, заставляет удивляться скорее всего даже тех, кто пересмотрел большое количество подобного контента. В итоге, перед финальной серией градус напряжения повышен невероятно. Круто, что обычный боевик стал сюжетом про человеческую жизнь. У Морозова удалось всего за 9 серий выйти из тени и превратиться в лидера движения за жизнь. Это говорит о том, что как бы сложно не было, свет и добро всегда победят. Самое сложное время перед рассветом. Я думаю в финале он всё-таки настанет
29 марта 2024, 21:48
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Киноафиша.инфо
30 марта 2024, 19:56
в ответ на сообщение
Антонина Лобанова от 29 марта 2024, 21:48
Очень рады, что ваши ожидания оправдались! 🥳
30 марта 2024, 19:56
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Weteran Mc
19 июня 2024, 00:14
Оценка
Мрачный, временами депрессивный, временами скучный, а временами интересный сериал с незаконченным финалом. Моя оценка: 6 из 10.
19 июня 2024, 00:14
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1. Насобирали эпизоды из разных сериалов и фильмов.
2. Озвучка отвратительная. 50% вообще не понятно, что говорят. И на разных ресурсах включали и друзьям давали послушать. Непонятно, что говорят!
3. Ляпов просто бесконечное количество. Герою выстрелили в упор из ружья. Он отлетел (как вообщем и должно быть). Дальше встал и пошел. Но это еще ладно. Есть небольшая дырочка в пуховике, свитер ЦЕЛЫЙ, и герой живой. Чудеса... Вообщем можно много перечислять.
Из принципа досмотрим, но оценка низкая. На шедевр и пересмотр не тянет.
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