Великолепный век. Империя Кесем 2 сезон 16 серия смотреть онлайн
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Все серии 2 сезона «Великолепный век. Империя Кесем»
Сезон 2 / Серия 118 ноября 2016
Сезон 2 / Серия 225 ноября 2016
Сезон 2 / Серия 32 декабря 2016
Сезон 2 / Серия 49 декабря 2016
Сезон 2 / Серия 516 декабря 2016
Сезон 2 / Серия 623 декабря 2016
Сезон 2 / Серия 730 декабря 2016
Сезон 2 / Серия 813 января 2017
Сезон 2 / Серия 920 января 2017
Сезон 2 / Серия 1027 января 2017
Сезон 2 / Серия 1114 февраля 2017
Сезон 2 / Серия 1221 февраля 2017
Сезон 2 / Серия 1328 февраля 2017
Сезон 2 / Серия 147 марта 2017
Сезон 2 / Серия 1514 марта 2017
Сезон 2 / Серия 1621 марта 2017
Сезон 2 / Серия 1728 марта 2017
Сезон 2 / Серия 184 апреля 2017
Сезон 2 / Серия 1911 апреля 2017
Сезон 2 / Серия 2018 апреля 2017
Сезон 2 / Серия 2125 апреля 2017
Сезон 2 / Серия 222 мая 2017
Сезон 2 / Серия 239 мая 2017
Сезон 2 / Серия 2416 мая 2017
Сезон 2 / Серия 2523 мая 2017
Сезон 2 / Серия 2630 мая 2017
Сезон 2 / Серия 276 июня 2017
Сезон 2 / Серия 2813 июня 2017
Сезон 2 / Серия 2920 июня 2017
Сезон 2 / Серия 3027 июня 2017
О чем серия
Во 2 сезоне 16 серии сериала «Великолепный век. Империя Кесем» Мурад отдает приказ казнить Айшу, после чего та кончает жизнь самоубийством, предварительно отравив детей. Султан покидает город на лошади, тогда как на базаре начинаются беспорядки.
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