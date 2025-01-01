Меню
Жуткая правда
Цитаты
Цитаты из сериала Жуткая правда
Narrator
Он мечтал, чтобы родители подарили ему щенка, но у них была аллергия на то, чтобы делать его счастливым.
Наратор
Единственный способ выбраться из тюрьмы реальности — превратить свою жизнь в ложь.
Narrator
Сэм и Айрис Бико поняли, что их объединило разочарование в сыне Бенни, и они поклялись оставаться в стыде за孩子 ради сохранения брака.
Narrator
Священная миссия врача — сделать всё, лишь бы не потерять работу.
Narrator
Он стал величайшим героем, о котором этот мир никогда не знал.
Singer
Потом Лонг Ланкин был повешен/ на如此高的绞架,/ А ложная нянька сгорела/ в огне прямо рядом.
Логотип ПФФР
[Смело улыбающийся обнажённый человечек в цилиндре, испражняющийся кровью] П-Ф-Ф-Р!
Singer
Кровь на кухне, кровь в холле. Кровь в гостиной, где моя Дама упала.
