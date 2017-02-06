Оповещения от Киноафиши
Места и даты съемок сериала Чума

Основные места съемок сериала Чума

  • Кория-дель-Рио, Севилья, Андалусия, Испания
  • Дос-Эрманас, Севилья, Андалусия, Испания
  • Толедо (провинция Толедо), Кастилия-Ла-Манча, Испания
  • Утрера, Севилья, Андалусия, Испания
  • Алькала-де-Гвадайра, Севилья, Андалусия, Испания
  • Больюльос-де-ла-Митацион, Севилья, Андалусия, Испания
  • Кармона, Севилья, Андалусия, Испания
  • Трухильо, Касерес, Эстремадура, Испания
  • Гарровильяс-де-Алконетар, Касерес, Эстремадура, Испания
  • Хельвес, Севилья, Андалусия, Испания
  • Ла-Пуэбла-дель-Рио, Севилья, Андалусия, Испания
  • Палос-де-ла-Фронтера, Уэльва, Андалусия, Испания
  • Пилас, Севилья, Андалусия, Испания
  • Сантипонсе, Севилья, Андалусия, Испания
  • Куэвас-дель-Альмансора, Альмерия, Андалусия, Испания
  • Майрена-дель-Алкор, Севилья, Андалусия, Испания
  • Севилья, Андалусия, Испания
  • Уэльва, Андалусия, Испания

Где снимали известные сцены

Пляжные сцены
Кала-дель-Маль-Пасо, Куэвас-дель-Альмансора, Альмерия, Андалусия, Испания
Пляжные сцены
Бухта Пеньон-Кортадо, Куэвас-дель-Альмансора, Альмерия, Андалусия, Испания
Даты съемок сериала Чума

  • 6 февраля 2017
