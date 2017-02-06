Основные места съемок сериала Чума
- Кория-дель-Рио, Севилья, Андалусия, Испания
- Дос-Эрманас, Севилья, Андалусия, Испания
- Толедо (провинция Толедо), Кастилия-Ла-Манча, Испания
- Утрера, Севилья, Андалусия, Испания
- Алькала-де-Гвадайра, Севилья, Андалусия, Испания
- Больюльос-де-ла-Митацион, Севилья, Андалусия, Испания
- Кармона, Севилья, Андалусия, Испания
- Трухильо, Касерес, Эстремадура, Испания
- Гарровильяс-де-Алконетар, Касерес, Эстремадура, Испания
- Хельвес, Севилья, Андалусия, Испания
- Ла-Пуэбла-дель-Рио, Севилья, Андалусия, Испания
- Палос-де-ла-Фронтера, Уэльва, Андалусия, Испания
- Пилас, Севилья, Андалусия, Испания
- Сантипонсе, Севилья, Андалусия, Испания
- Куэвас-дель-Альмансора, Альмерия, Андалусия, Испания
- Майрена-дель-Алкор, Севилья, Андалусия, Испания
- Севилья, Андалусия, Испания
- Уэльва, Андалусия, Испания