Kinoafisha TV Shows The Plague Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Plague

  • Coria del Río, Seville, Andalucía, Spain
  • Dos Hermanas, Seville, Andalucía, Spain
  • Toledo, Toledo, Castilla-La Mancha, Spain
  • Utrera, Seville, Andalucia, Spain
  • Alcalá de Guadaira, Seville, Andalucía, Spain
  • Bollullos de la Mitación, Seville, Andalucía, Spain
  • Carmona, Seville, Andalucía, Spain
  • Trujillo, Caceres, Extremadura, Spain
  • Garrovillas de Alconétar, Cáceres, Extremadura, Spain
  • Gelves, Seville, Andalucía, Spain
  • La Puebla del Río, Seville, Andalucía, Spain
  • Palos de la Frontera, Huelva, Andalucía, Spain
  • Pilas, Seville, Andalucía, Spain
  • Santiponce, Seville, Andalucía, Spain
  • Cuevas del Almanzora, Almería, Andalucía, Spain
  • Mairena del Alcor, Seville, Andalucia, Spain
  • Seville, Seville, Andalucia, Spain
  • Huelva, Huelva, Andalucia, Spain

Iconic scenes & Locations

beach scenes
Cala del Mal Paso, Cuevas del Almanzora, Almería, Andalucía, Spain
beach scenes
Cala del Peñón Cortado, Cuevas del Almanzora, Almería, Andalucía, Spain
Filming Dates

  • 6 February 2017
