В 3 сезоне 3 серии сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей приглашает пожить в особняке давнего приятеля Герасима, которого выгоняет из дома супруга. Полина в ужасе из-за их неловкого прошлого, а домочадцы шокированы гибелью своего необычного питомца.
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