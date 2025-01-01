Капитан Дэйв [промо-ролик перед полетом] Добро пожаловать на борт Jackpot Airlines, рейс из Лос-Анджелеса в Вегас, единственная авиакомпания, когда-либо попадавшая в список нежелательных на полет.

Ронни Безопасность — наша первая приоритет, а для нашей технической команды — третий, что в итоге дает второй приоритет.

Бернард Ремни безопасности: вы знаете, что делать. Кислородная маска: сначала наденьте свою, дети справятся сами.

Ронни Пожалуйста, держите обувь на ногах в любое время. Это не требование FAA, но это для вашей безопасности.

Бернард Я тебя порежу.

Капитан Дэйв Если кто-то хочет стать членом Клуба на высоте, это строго запрещено.

[шепотом]

Капитан Дэйв Позвони мне.

Ронни Если он говорит "позвони мне", не надо.

Капитан Дэйв Позвони мне.

Ронни Теперь откиньтесь назад,Relax, и наслаждайтесь полетом.