Капитан Дэйв [промо-ролик перед полетом] Добро пожаловать на борт Jackpot Airlines, рейс из Лос-Анджелеса в Вегас, единственная авиакомпания, когда-либо попадавшая в список нежелательных на полет.
Ронни Безопасность — наша первая приоритет, а для нашей технической команды — третий, что в итоге дает второй приоритет.
Бернард Ремни безопасности: вы знаете, что делать. Кислородная маска: сначала наденьте свою, дети справятся сами.
Ронни Пожалуйста, держите обувь на ногах в любое время. Это не требование FAA, но это для вашей безопасности.
Бернард Я тебя порежу.
Капитан Дэйв Если кто-то хочет стать членом Клуба на высоте, это строго запрещено.
[шепотом]
Капитан Дэйв Позвони мне.
Ронни Если он говорит "позвони мне", не надо.
Капитан Дэйв Позвони мне.
Ронни Теперь откиньтесь назад,Relax, и наслаждайтесь полетом.
Капитан Дэйв Спасибо, что выбрали Jackpot Airlines. Удачи в Лас-Вегасе. Пусть вам повезет так, чтобы вернуться домой на лучшей авиакомпании.
Ронни ["Рекламное видео "Советы для Вегаса"] Если вы остановились в отеле, где есть халаты, и не украли один, значит, вы не в Вегасе.
Бернард Привейтесь от коронавируса перед использованием любых джакузи в отелях.
Капитан Дейв Не стоит недооценивать буфет в стрип-клубе. Если вы собираетесь на бассейн на следующий день, то отравление пищей действительно поможет вам выделить пресс.
Ронни Не спрашивайте дорогу у кого-либо в открытой обуви.
Бернард Никогда не доверяйте магам.
Капитан Дейв Судя по всему, считать карты — это не просто считать карты. И нет, крупье не будет замедляться, чтобы помочь, так что не спрашивайте.
Ронни Берите свою тарелку, и можете бесплатно заходить на любой буфет.
Бернард Если говорят, что шампанское бесплатное, можете считать, что это газированная ужасная вода.
Капитан Дейв Пейте воду! Это самое простое, и вы всегда об этом забываете!
Ronnie [промо-видео обратного рейса] Добро пожаловать на рейсы Jackpot Airlines, обслуживание из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес.
Captain Dave Мы благодарны вам за то, что вы проводите похмелье с нами.
Ronnie Нам приятно возвращать вас домой, надеясь, что вы не потеряли его в эти выходные.
Bernard Ясно, что вы не успели оторваться от азартных игр, раз решили лететь с нами. В данный момент, пожалуйста, уберите ваши ноутбуки и телефоны. Используйте наше отсутствие wi-fi, чтобы придумать свои истории. Помните, вам нужны детали для алиби, но не перегибайте палку. Туалеты находятся в хвосте самолета, но при обратном рейсе из Вегаса использование туалета - это дополнительная игра в рулетку.
Captain Dave От имени Jackpot Airlines, мы с нетерпением ждем, когда вы снова полетите с нами в Вегас на вашу следующую мальчишник, конференцию или просто за азартными играми/наркотиками. И помните, вы всегда欢迎.
Ronnie [вздыхает с annoyance]
Bernard Он имеет в виду "спасибо."
