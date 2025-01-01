Капитан Дэйв
[промо-ролик перед полетом] Добро пожаловать на борт Jackpot Airlines, рейс из Лос-Анджелеса в Вегас, единственная авиакомпания, когда-либо попадавшая в список нежелательных на полет.
Ронни
Безопасность — наша первая приоритет, а для нашей технической команды — третий, что в итоге дает второй приоритет.
Бернард
Ремни безопасности: вы знаете, что делать. Кислородная маска: сначала наденьте свою, дети справятся сами.
Ронни
Пожалуйста, держите обувь на ногах в любое время. Это не требование FAA, но это для вашей безопасности.
Бернард
Я тебя порежу.
Капитан Дэйв
Если кто-то хочет стать членом Клуба на высоте, это строго запрещено.
[шепотом]
Капитан Дэйв
Позвони мне.
Ронни
Если он говорит "позвони мне", не надо.
Капитан Дэйв
Позвони мне.
Ронни
Теперь откиньтесь назад,Relax, и наслаждайтесь полетом.
Капитан Дэйв
Спасибо, что выбрали Jackpot Airlines. Удачи в Лас-Вегасе. Пусть вам повезет так, чтобы вернуться домой на лучшей авиакомпании.