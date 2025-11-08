Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Натиск»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Странная легенда династии Тан 2022 - 2025 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Странная легенда династии Тан
Сезоны
Сезон 3
Tang chao gui shi lu
18+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
8 ноября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
40
Продолжительность сезона
30 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
7.4
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Странная легенда династии Тан»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Episode 1
Сезон 3
Серия 1
8 ноября 2025
Серия 2
Episode 2
Сезон 3
Серия 2
8 ноября 2025
Серия 3
Episode 3
Сезон 3
Серия 3
8 ноября 2025
Серия 4
Episode 4
Сезон 3
Серия 4
8 ноября 2025
Серия 5
Episode 5
Сезон 3
Серия 5
8 ноября 2025
Серия 6
Episode 6
Сезон 3
Серия 6
8 ноября 2025
Серия 7
Episode 7
Сезон 3
Серия 7
9 ноября 2025
Серия 8
Episode 8
Сезон 3
Серия 8
9 ноября 2025
Серия 9
Episode 9
Сезон 3
Серия 9
10 ноября 2025
Серия 10
Episode 10
Сезон 3
Серия 10
10 ноября 2025
Серия 11
Episode 11
Сезон 3
Серия 11
11 ноября 2025
Серия 12
Episode 12
Сезон 3
Серия 12
11 ноября 2025
Серия 13
Episode 13
Сезон 3
Серия 13
12 ноября 2025
Серия 14
Episode 14
Сезон 3
Серия 14
12 ноября 2025
Серия 15
Episode 15
Сезон 3
Серия 15
13 ноября 2025
Серия 16
Episode 16
Сезон 3
Серия 16
13 ноября 2025
Серия 17
Episode 17
Сезон 3
Серия 17
14 ноября 2025
Серия 18
Episode 18
Сезон 3
Серия 18
14 ноября 2025
Серия 19
Episode 19
Сезон 3
Серия 19
15 ноября 2025
Серия 20
Episode 20
Сезон 3
Серия 20
15 ноября 2025
Серия 21
Episode 21
Сезон 3
Серия 21
16 ноября 2025
Серия 22
Episode 22
Сезон 3
Серия 22
16 ноября 2025
Серия 23
Episode 23
Сезон 3
Серия 23
17 ноября 2025
Серия 24
Episode 24
Сезон 3
Серия 24
17 ноября 2025
Серия 25
Episode 25
Сезон 3
Серия 25
18 ноября 2025
Серия 26
Episode 26
Сезон 3
Серия 26
18 ноября 2025
Серия 27
Episode 27
Сезон 3
Серия 27
19 ноября 2025
Серия 28
Episode 28
Сезон 3
Серия 28
19 ноября 2025
Серия 29
Episode 29
Сезон 3
Серия 29
20 ноября 2025
Серия 30
Episode 30
Сезон 3
Серия 30
20 ноября 2025
Серия 31
Episode 31
Сезон 3
Серия 31
21 ноября 2025
Серия 32
Episode 32
Сезон 3
Серия 32
21 ноября 2025
Серия 33
Episode 33
Сезон 3
Серия 33
22 ноября 2025
Серия 34
Episode 34
Сезон 3
Серия 34
22 ноября 2025
Серия 35
Episode 35
Сезон 3
Серия 35
23 ноября 2025
Серия 36
Episode 36
Сезон 3
Серия 36
23 ноября 2025
Серия 37
Episode 37
Сезон 3
Серия 37
23 ноября 2025
Серия 38
Episode 38
Сезон 3
Серия 38
23 ноября 2025
Серия 39
Episode 39
Сезон 3
Серия 39
23 ноября 2025
Серия 40
Episode 40
Сезон 3
Серия 40
23 ноября 2025
График выхода всех сериалов
Набрала мешок шишек в лесу — и решила сразу 5 проблем, знакомых каждому дачнику: урожай радует, слизни не суются
Громоздкое мусорное ведро на 20 л. из-под мойки убрал: его замена почти не занимает места в доме
С приходом осени пью египетский чай с Ozon и ложкой доедаю заварку: пара чашек «уносят» на пляжи Красного моря
НТВ порадует зрителей не только «Невским» и «Первым отделом»: вот еще 8 сериалов, которые вернутся в 2026-м
Нравятся «Пацаны» и «Миротворец»? Включайте этот сериал HBO: 9 серий «словно бутон прекрасного цветка»
Зарубежный триллер пересняли на НТВ – получилось не хуже оригинала: «Смотрится с большим интересом»
На Netflix уже давно вышел «один из лучших вестернов»: всего 7 серий с вайбом «Великолепной семерки» и оценкой 8.2
Снимаем шапку, если пройдете тест на 5/5: вспомните фильм СССР по головному убору героя
Okko готовит подарок любителям исторических драм: новинка с Мироновым выйдет уже скоро (а пока взгляните на тизер)
Хабенский и Безруков встретятся в этой осенней новинке — но главным сюрпризом станет появление Шерлока Холмса
Если бы «Ивана Васильевича» сняли в 2026-м: выбрали подходящих актеров на роли Шурика, Милославского и других героев (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить