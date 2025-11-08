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Strange Tales of Tang Dynasty season 3 watch online
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Strange Tales of Tang Dynasty
Seasons
Season 3
Tang chao gui shi lu
18+
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
8 November 2025
Production year
2025
Number of episodes
40
Runtime
30 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
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"Strange Tales of Tang Dynasty" season 3 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 3
Episode 1
8 November 2025
Episode 2
Season 3
Episode 2
8 November 2025
Episode 3
Season 3
Episode 3
8 November 2025
Episode 4
Season 3
Episode 4
8 November 2025
Episode 5
Season 3
Episode 5
8 November 2025
Episode 6
Season 3
Episode 6
8 November 2025
Episode 7
Season 3
Episode 7
9 November 2025
Episode 8
Season 3
Episode 8
9 November 2025
Episode 9
Season 3
Episode 9
10 November 2025
Episode 10
Season 3
Episode 10
10 November 2025
Episode 11
Season 3
Episode 11
11 November 2025
Episode 12
Season 3
Episode 12
11 November 2025
Episode 13
Season 3
Episode 13
12 November 2025
Episode 14
Season 3
Episode 14
12 November 2025
Episode 15
Season 3
Episode 15
13 November 2025
Episode 16
Season 3
Episode 16
13 November 2025
Episode 17
Season 3
Episode 17
14 November 2025
Episode 18
Season 3
Episode 18
14 November 2025
Episode 19
Season 3
Episode 19
15 November 2025
Episode 20
Season 3
Episode 20
15 November 2025
Episode 21
Season 3
Episode 21
16 November 2025
Episode 22
Season 3
Episode 22
16 November 2025
Episode 23
Season 3
Episode 23
17 November 2025
Episode 24
Season 3
Episode 24
17 November 2025
Episode 25
Season 3
Episode 25
18 November 2025
Episode 26
Season 3
Episode 26
18 November 2025
Episode 27
Season 3
Episode 27
19 November 2025
Episode 28
Season 3
Episode 28
19 November 2025
Episode 29
Season 3
Episode 29
20 November 2025
Episode 30
Season 3
Episode 30
20 November 2025
Episode 31
Season 3
Episode 31
21 November 2025
Episode 32
Season 3
Episode 32
21 November 2025
Episode 33
Season 3
Episode 33
22 November 2025
Episode 34
Season 3
Episode 34
22 November 2025
Episode 35
Season 3
Episode 35
23 November 2025
Episode 36
Season 3
Episode 36
23 November 2025
Episode 37
Season 3
Episode 37
23 November 2025
Episode 38
Season 3
Episode 38
23 November 2025
Episode 39
Season 3
Episode 39
23 November 2025
Episode 40
Season 3
Episode 40
23 November 2025
TV series release schedule
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