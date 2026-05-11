Лазурная весна 1 сезон смотреть онлайн

Ajureuseupeuring 16+
Оригинальное название Ajureuseupeuring
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 мая 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лазурная весна»

Во 1 сезоне сериала «Лазурная весна» показана история двух людей, застрявших в своём прошлом и страхе перед будущим. Пожилой мужчина Док Хён и поглощённая тревогой безработная Ан На отправляются в море, чтобы стать хэнё — женщинами-ныряльщицами. Они погружаются в воду, доверяясь лишь собственному телу. Это дорого им обходится, но взамен они обретают то, чего не могли почувствовать в застойном мире. Для Док Хёна море становится убежищем, для Ан На — побегом. Вместе они находят утешение на глубине.

8.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Лазурная весна»

Серия 1 Episode 1
11 мая 2026
Серия 2 Episode 2
12 мая 2026
Серия 3 Episode 3
18 мая 2026
Серия 4 Episode 4
19 мая 2026
Серия 5 Episode 5
25 мая 2026
Серия 6 Episode 6
26 мая 2026
