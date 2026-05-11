Во 1 сезоне сериала «Лазурная весна» показана история двух людей, застрявших в своём прошлом и страхе перед будущим. Пожилой мужчина Док Хён и поглощённая тревогой безработная Ан На отправляются в море, чтобы стать хэнё — женщинами-ныряльщицами. Они погружаются в воду, доверяясь лишь собственному телу. Это дорого им обходится, но взамен они обретают то, чего не могли почувствовать в застойном мире. Для Док Хёна море становится убежищем, для Ан На — побегом. Вместе они находят утешение на глубине.