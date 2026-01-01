Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Прикуп
Сезоны
Прикуп, список сезонов
The Take
18+
Год выпуска
2009
Страна
Великобритания
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Sky1
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
13
голосов
7.7
IMDb
Список сезонов сериала «Прикуп»
Сезон 1 / Season 1
4 эпизода
17 июня 2009 - 1 июля 2009
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Гайдай создал такой образ, что зрители до сих пор спорят: какой же национальности Нина в «Кавказской пленнице»?
Если в кадре он — скучно не будет: 5 лучших сериалов с Максимом Стояновым, которые зрители смотрят запоем
«Если человек идиот, то это...»: только знатоки кино СССР верно закончат 5 легендарных цитат (тест)
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года
Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»
Москвичи на месте? Лишь коренные жители столицы угадают 5/5 отечественных фильмов по Белокаменной в кадре (и шедевр Меньшова тут не ждите)
«Я даже била Брыльску»: лучшие подруги на экране, враги в жизни — что не поделила Талызина с коллегой по «Иронии судьбы»
Культовый Far Cry превратят в сериал в духе «Фарго»: зато фильм по игре был признан одной из худших экранизаций в истории, и не зря
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667