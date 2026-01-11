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Ты и я — полные противоположности 2026, 1 сезон
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Сериалы
Ты и я — полные противоположности
Сезоны
Сезон 1
Seihantai na Kimi to Boku
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
11 января 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 48 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
3
голоса
Список серий сериала Ты и я — полные противоположности
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
11 января 2026
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
18 января 2026
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
25 января 2026
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
1 февраля 2026
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
8 февраля 2026
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
15 февраля 2026
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
22 февраля 2026
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
1 марта 2026
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
8 марта 2026
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
15 марта 2026
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
22 марта 2026
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
29 марта 2026
График выхода всех сериалов
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