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Ты и я — полные противоположности 2026, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ты и я — полные противоположности
Киноафиша Сериалы Ты и я — полные противоположности Сезоны Сезон 2
Seihantai na Kimi to Boku
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 июля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ты и я — полные противоположности»

Во 2 сезоне сериала «Ты и я — полные противоположности» продолжается история весёлой и общительной Мию Судзуки и её молчаливого соседа по парте Юсукэ Тани. Уже в первой серии предыдущего сезона они признались друг другу в любви и начали встречаться, и теперь их ждёт череда милых школьных будней, романтических свиданий и неловких ситуаций. Первый сезон охватил 31 главу из 65, поэтому второй, скорее всего, станет заключительным. В новых эпизодах зрители увидят, как парочка готовится к Рождеству и Новому году, а затем и к Дню святого Валентина. Как именно они проведут эти праздники и какие сюрпризы ждут влюблённых — скоро станет известно.

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График выхода новых серий Ты и я — полные противоположности 2 сезона

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
5 июля 2026
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
12 июля 2026
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
19 июля 2026
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
26 июля 2026
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
2 августа 2026
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
9 августа 2026
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
16 августа 2026
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
23 августа 2026
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
30 августа 2026
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
6 сентября 2026
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
13 сентября 2026
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
20 сентября 2026
График выхода всех сериалов
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