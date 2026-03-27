Скупаю осенью бахилы пачками, тащу в дом и на дачу: на ноги не надеваю, зато использую 7 другими способами

Какими будут декабрь и январь узнаем 5 сентября: вечером все внимание на небо

Теплица из поликарбоната уходит в прошлое: хитрые дачники всё чаще выбирают этот материал – прослужит 20-30 лет

Иностранцы посмотрели «Джентльменов удачи» и заподозрили неладное: «А кто здесь вообще настоящий злодей?»

Не дождался продолжения «Киберслава» и нашел в Польше 2 достойные замены — тоже славянская нечисть, только страшнее в разы

Мстители – неуловимые, а наш тест – непроходимый: а вам под силу продолжить 8 цитат красных и белых?

У них есть свой Джин-Ву, но нет крутости «Соло прокачки»: 5 так-себе копий главного аниме XXI века

Устали от мрачных детективов? Включайте этот мини-сериал от PREMIER – «добрый и позитивный, но вышибает слезу»

Самый необычный фильм по Агате Кристи — «это интригующие 1,5 часа проведенного у экрана времени»: все из-за щепотки мистики

Доставайте удочки — наклевывается тест по советскому кино: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с рыбалкой