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Привилегии 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Привилегии
Киноафиша Сериалы Привилегии Сезоны Сезон 1
Privilèges
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 марта 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут

Актеры 1 сезона

Зара Амир Эбрахими
Зара Амир Эбрахими
Стефани Атала
Энн Азулай
Caroline Beghain
Надия Бензакур
Надия Бензакур
Альбан Омард
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb

Список серий сериала Привилегии

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 марта 2026
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 апреля 2026
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 апреля 2026
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 апреля 2026
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 апреля 2026
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 мая 2026
График выхода всех сериалов
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