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Ястреб 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ястреб
Киноафиша Сериалы Ястреб Сезоны Сезон 1
The Hawk
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ястреб»

В 1 сезоне сериала «Ястреб» рассказывается о профессиональном игроке в гольф, который неожиданно становится лицом новой амбициозной лиги. Эта организация бросает вызов главному североамериканскому регулятору гольфа, пытаясь завоевать зрителей и спонсоров. Но конкурировать с многолетним монополистом — задача не из лёгких, особенно когда сам герой, привыкший полагаться только на свою клюшку, внезапно оказывается в роли лидера и публичного представителя. Ему предстоит совмещать спортивные достижения с управленческими решениями, а также противостоять давлению со стороны опытных функционеров. Сможет ли он выдержать этот груз ответственности и не потерять себя как игрока — главная интрига первого сезона.

Актеры 1 сезона

Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Рэй Баффер
Hunter Bodine
Фортун Феймстер
Фортун Феймстер
Шеннон Ди
Шеннон Ди
Joseph Cathcart
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.4 IMDb

Список серий сериала Ястреб

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ястреб The Hawk
Сезон 1 Серия 1
16 июля 2026
Семья, которая играет вместе The Family That Plays Together
Сезон 1 Серия 2
16 июля 2026
Розы и шипы Roses & Thorns
Сезон 1 Серия 3
16 июля 2026
Слезы героя Tears of a Hero
Сезон 1 Серия 4
16 июля 2026
Тюремный двор The Prison Yard
Сезон 1 Серия 5
16 июля 2026
Genesis Invitational The Genesis Invitational
Сезон 1 Серия 6
16 июля 2026
Вегас Vegas
Сезон 1 Серия 7
16 июля 2026
Кодекс The Code
Сезон 1 Серия 8
16 июля 2026
Пеббл Pebble
Сезон 1 Серия 9
16 июля 2026
Огурчик Pickle
Сезон 1 Серия 10
16 июля 2026
График выхода всех сериалов
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