В 1 сезоне сериала «Ястреб» рассказывается о профессиональном игроке в гольф, который неожиданно становится лицом новой амбициозной лиги. Эта организация бросает вызов главному североамериканскому регулятору гольфа, пытаясь завоевать зрителей и спонсоров. Но конкурировать с многолетним монополистом — задача не из лёгких, особенно когда сам герой, привыкший полагаться только на свою клюшку, внезапно оказывается в роли лидера и публичного представителя. Ему предстоит совмещать спортивные достижения с управленческими решениями, а также противостоять давлению со стороны опытных функционеров. Сможет ли он выдержать этот груз ответственности и не потерять себя как игрока — главная интрига первого сезона.