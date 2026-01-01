Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Чудесный чудной мир Гамбола Награды

Награды и номинации «Чудесный чудной мир Гамбола»

Вся информация о сериале
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
Children’s Scripted
Номинант
 Children’s Craft Team Award
Номинант
Смазываю стенки холодильника маслом — и забываю про уборку на полгода: работает безотказно
Крышки от бутылок храню как зеницу ока: помогают на кухне и даче сразу в 5 ситуациях – хвастаюсь соседям
Кладу зубчик чеснока в унитаз на ночь, а на утро радуюсь: гениальный лайфхак для семей, в которых есть аллергики
Перестал плеваться от дорам, увидев 5 шедевров с Netflix: все лето смотрю только их и останавливаться не планирую
«Меня просто вырубает»: 2 этих балета Цискаридзе всем сердцем ненавидит, пока зрители платят за билеты сотни тысяч
Колесников обратился к самым верным поклонникам «Первого отдела»: «Не обманывайте себя» (видео)
Швецова, Луганский, дети — и ни одной подсказки: тест по «Тайнам следствия», хорошо ли вы выучили сериал за 26 лет
«90 серий – с ума сойти»: российскую новинку в духе «Бриджертонов» оценили уже 35 000 зрителей (ставят ей 7.4)
Про «Первый отдел» забудьте – лучшую роль Колесников сыграл в русском «Шерлоке»: вы точно не узнаете Брагина в новинке НТВ (видео)
Даже Ланнистеры столько не платят: 10 серий «Игры престолов» с самым безумным бюджетом
Переиздание исправило главную ошибку «Ла-Ла Ленда»: Гослинг 10 лет не мог смотреть фильм из-за нее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше