Девушка по вызову
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Девушка по вызову
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Девушка по вызову
Торонто, Онтарио, Канада
Канада
Где снимали известные сцены
интерьер и экстерьер отеля
Йорквилл, Торонто, Онтарио, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Суши-ресторан
Бэй-стрит, Торонто, Онтарио, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
третий сезон
Лондон, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Девушка по вызову
