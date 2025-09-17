Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Феофан
1 постер
Киноафиша Сериалы Феофан

Феофан (2025 - …)

Feofan 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Стрим-сервис Start
Продолжительность сериала 10 минут

О чем сериал

По сюжету энтузиаст из Санкт-Петербурга по имени Феофан по примеру Бати из сериала «Хутор» решил построить свое поселение и жить по старинке, без современных городских атрибутов: вместо медицины — травы и заговоры, вместо супермаркета — огород и охота, а вместо интернета — вечерний киносказ у костра, где Феофан рассказывает о сериальных киноновинках. В первой серии Феофан знакомит зрителей с поселением и местным укладом в формате 10-минутного сатирического скетча. Под раздачу попадают как городской образ жизни, так и поп-культура, в частности, недавно вышедшие сериалы российских онлайн-кинотеатров.
 

Феофан - трейлер первого сезона
Феофан  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Феофан - Сезон 1 Сезон 1
2025, 1 эпизод
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Стальной красавец с дверями-крыльями: что за машина снималась в «Назад в будущее» и где она теперь
Мечтал стать вампиром, но в итоге погиб из-за Кэтрин: что стало с Джереми Гилбертом в «Дневниках вампира»
Два детективных сериала, где нет ни одной слабой минуты: критики одобрили на 100%, зрители пищат от восторга
«Все наглухо отпиленные»: Россия первой запустила ИИ-комедию без актёров — первая серия уже доступна, а герой собирает лайки
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
«Стражей Галактики 4» не будет, твердо и четко: но новый фильм про Ракету все-таки снимут (и Дракс уже на низком старте)
«По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест)
Криминальный триллер с Генри Кавиллом снова в тренде спустя 7 лет — от критиков у фильма разгромные 14% на Rotten Tomatoes
Утка с яблоками, пирог и десерт: если вы росли на фильмах СССР — наверняка вспомните 5 кинолент по деликатесам (тест)
Новый проект Джорджа Мартина только что выиграл большой приз на кинофестивале — но поклонники «Игры престолов» все равно не оценят
Этот ужастик Стивен Кинг так и не смог досмотреть до конца — увиденное снится в кошмарах до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше