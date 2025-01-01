Оливер Стоун У тебя когда-нибудь бывают плохие дни?

Владимир Путин Я же не женщина, у меня не бывает плохих дней.

Оливер Стоун Вот ты и высказался. Теперь ты оскорбишь 50 процентов американской публики. Они так это воспримут.