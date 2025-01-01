Меню
Путин
Цитаты
Цитаты из сериала Путин
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Оливер Стоун
У тебя когда-нибудь бывают плохие дни?
Владимир Путин
Я же не женщина, у меня не бывает плохих дней.
Оливер Стоун
Вот ты и высказался. Теперь ты оскорбишь 50 процентов американской публики. Они так это воспримут.
Владимир Путин
Я никого не хочу оскорбить. Просто так устроена жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Владимир Путин
Вы когда-нибудь получали по щам?
Оливер Стоун
[переводчику] По щам?
Он - Переводчик
По щам.
Оливер Стоун
О, да!
Владимир Путин
Так что это не будет чем-то новым, потому что вам предстоит расплатиться за то, что вы делаете.
Оливер Стоун
О, конечно, я знаю, но это того стоит. Если совесть чиста...
Владимир Путин
Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Оливер Стоун
Oliver Stone
Vladimir Putin
Vladimir Putin
