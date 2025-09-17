Отзывы о сериале «Позвони моему агенту в Берлине»

Меню
Позвони моему агенту в Берлине
alkhim
17 сентября 2025, 15:46
Оценка
Сериал - римейк французского "10 процентов" про сложную работу агентов актеров. У нас их называют директорами и они вроде няньки для своего клиента. В немецком сериале агенты не занимаются бронированием гостиниц, и какими-то бытовыми вопросами актеров, только актерским делами и влегкую решают все проблемы актеров, хотя и постоянно бояться потерять клиента. Сериал, конечно, не полностью отражает реальную работу агентов. В датском сериале " Агент" больше реалистичности.
