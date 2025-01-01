Марина Зайцева когда-то строила успешную карьеру в IT, но оставила профессию ради семьи. Снаружи её жизнь кажется образцовой — любящий муж, дети и достаток, однако на деле она живёт под постоянным контролем Виктора, который лишает её свободы и поддержки близких. Всё рушится, когда муж поднимает на неё руку: Марина теряет ребёнка и оказывается в больнице, где встречает Сергея — первую любовь, готовую дать ей опору. Между ними вспыхивают чувства, но Виктор не готов отпустить жену и начинает угрозы и шантаж. В это время Сергей уходит от супруги Снежаны, узнав её тайны, но она отчаянно борется за семью и сообщает о беременности. Теперь Марине предстоит самый трудный выбор — продолжать жить в клетке ради чужих ожиданий или рискнуть и построить собственное счастье.