«Волшебница» – это история девушки Оли, независимой и принципиальной, которая выросла без мамы и в 18 лет собрала вещи и уехала от отца. Он всегда был душой компании, творческим человеком, который хоть и не причинил Оле зла, но и не занимался ее воспитанием, посвящая время тусовкам. Именно поэтому девушка привыкла рассчитывать только на себя. Однажды Оля, находясь в поисках серьезной работы, попадает в роскошный дом с личным поваром, несколькими горничными и водителем. Хозяин дома Сергей Милов, владелец лейбла, отец-одиночка двоих детей, с которыми у него не складываются отношения. В них Оля узнает себя, брошенную и непонятую, и придумывает для них сказку про няню-волшебницу.