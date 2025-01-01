Бывший оперативник убойного отдела московского ГУВД Павел Костиков считался одним из лучших в своем деле, пока операция по задержанию киллера по прозвищу Палач не обернулась трагедией: Костиков получил тяжелое ранение, а его напарник Дмитрий Смирнов погиб. После долгого лечения он вернулся на службу, но по состоянию здоровья и по настоянию отца погибшего, генерала Смирнова, оказался в информационно-аналитическом отделе, где вместо расследований ему досталась бумажная рутина. В новом коллективе Павел чувствует себя чужим, а груз вины перед вдовой напарника — адвокатом Полиной Смирновой, в которую он тайно влюблён с юности, только усугубляет ситуацию. Когда Полина берётся защищать обвиняемого в убийстве и убеждена в его невиновности, Костиков начинает собственное неофициальное расследование. Его усилия приводят к оправданию клиента и разоблачению настоящего преступника. С тех пор Полина всё чаще обращается к нему за помощью, и между ними складывается своеобразный союз: она действует в рамках закона, а он становится её невидимым помощником и советником. Голосовой чат окончен