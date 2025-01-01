Меню
Тайный советник

Тайный советник (2025 - …)

Tajnyj sovetnik 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Бывший оперативник убойного отдела московского ГУВД Павел Костиков считался одним из лучших в своем деле, пока операция по задержанию киллера по прозвищу Палач не обернулась трагедией: Костиков получил тяжелое ранение, а его напарник Дмитрий Смирнов погиб. После долгого лечения он вернулся на службу, но по состоянию здоровья и по настоянию отца погибшего, генерала Смирнова, оказался в информационно-аналитическом отделе, где вместо расследований ему досталась бумажная рутина.  В новом коллективе Павел чувствует себя чужим, а груз вины перед вдовой напарника — адвокатом Полиной Смирновой, в которую он тайно влюблён с юности, только усугубляет ситуацию. Когда Полина берётся защищать обвиняемого в убийстве и убеждена в его невиновности, Костиков начинает собственное неофициальное расследование. Его усилия приводят к оправданию клиента и разоблачению настоящего преступника. С тех пор Полина всё чаще обращается к нему за помощью, и между ними складывается своеобразный союз: она действует в рамках закона, а он становится её невидимым помощником и советником.  Голосовой чат окончен

В ролях
В ролях
Евгений Шириков
Евгений Шириков
Иван Косичкин
Иван Косичкин
Дмитрий Быковский-Ромашов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Павел Гайдученко
Дмитрий Ячевский
Дмитрий Ячевский
Елена Радевич
Елена Радевич
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
