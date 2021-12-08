Хандан — мать-одиночка, воспитывающая троих детей. Первого ребёнка она родила совсем юной, но, несмотря на все трудности, сумела справиться и не сломаться. Теперь её главная мечта — выйти замуж за достойного человека, который поможет изменить жизнь к лучшему и подарит ей любовь. Бывший супруг не выдержал ответственности и сбежал, оставив Хандан одну. Она надеется встретить мужчину, который полюбит её по-настоящему, но дети часто становятся преградой: претенденты пугаются быта и сложностей. В её жизни чередуются удачи и разочарования, но Хандан не сдаётся — она верит, что однажды встретит того, кто примет её вместе с прошлым и будет рядом несмотря ни на что.