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Постер сериала Скрывая нашу маму
Постер сериала Скрывая нашу маму
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Скрывая нашу маму

Скрывая нашу маму (2021 - 2022)

Annemizi Saklarken 18+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Хандан — мать-одиночка, воспитывающая троих детей. Первого ребёнка она родила совсем юной, но, несмотря на все трудности, сумела справиться и не сломаться. Теперь её главная мечта — выйти замуж за достойного человека, который поможет изменить жизнь к лучшему и подарит ей любовь. Бывший супруг не выдержал ответственности и сбежал, оставив Хандан одну. Она надеется встретить мужчину, который полюбит её по-настоящему, но дети часто становятся преградой: претенденты пугаются быта и сложностей. В её жизни чередуются удачи и разочарования, но Хандан не сдаётся — она верит, что однажды встретит того, кто примет её вместе с прошлым и будет рядом несмотря ни на что.

Скрывая нашу маму - трейлер первого сезона
Скрывая нашу маму  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ханде Догандемир
Ханде Догандемир
Хатидже Аслан
Хатидже Аслан
Эзги Гёр
Эмир Али Догрул
Дерья Пынар Ак
Kutsi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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4.4 IMDb
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Сезоны
Скрывая нашу маму - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
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