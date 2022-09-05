Элиф — молодая и привлекательная женщина, организующая свадьбы и искренне любящая свою работу. Она уверена, что счастлива в браке с мужчиной, в которого влюбилась ещё в школьные годы. Но её мир рушится, когда Хакан погибает, а вскоре выясняется: все эти годы у него была любовница и ребёнок на стороне. Узнать, что её жизнь была построена на обмане, для Элиф становится настоящим ударом. Как не ожесточиться и снова поверить в любовь и честность? Но даже после боли приходит надежда. Пройдя через предательство, человек учится заново жить — с осторожной верой в свет впереди.