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Киноафиша Сериалы Лучик света

Лучик света (2022 - 2023)

Bir Küçük Gün Işığı 18+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал ATV
Продолжительность сериала 78 часов 0 минут

О чем сериал

Элиф — молодая и привлекательная женщина, организующая свадьбы и искренне любящая свою работу. Она уверена, что счастлива в браке с мужчиной, в которого влюбилась ещё в школьные годы. Но её мир рушится, когда Хакан погибает, а вскоре выясняется: все эти годы у него была любовница и ребёнок на стороне. Узнать, что её жизнь была построена на обмане, для Элиф становится настоящим ударом. Как не ожесточиться и снова поверить в любовь и честность? Но даже после боли приходит надежда. Пройдя через предательство, человек учится заново жить — с осторожной верой в свет впереди. 

В ролях
В ролях
Эсра Дерманджиоглу
Тугче Ачикгёз
Альтан Эркекли
Берк Октай
Азра Аксу
Seray Kaya
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Лучик света - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 36 эпизодов
 
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