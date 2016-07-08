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Постер сериала Амантю!
Постер сериала Амантю!
Постер сериала Амантю!
Постер сериала Амантю!
Постер сериала Амантю!
Постер сериала Амантю!
Постер сериала Амантю!
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Амантю!

Амантю! (2016 - 2018)

Amanchu! 18+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

Школьница Хикари Кохината живёт в приморском городке и просто обожает дайвинг. Она пользуется любой возможностью, чтобы отточить своё мастерство в погружении на глубину.  В первый день в старшей школе Хикари узнаёт в своей классной руководительнице Мато Хатори консультанта из местного дайвинг-клуба. Кроме того, шустрая героиня решает подружиться с застенчивой новенькой Футабой Оки, которая переехала сюда из столицы. Она вдохновляет новоиспечённую подружку присоединиться к клубу дайвинга, ведь друзья обязательно должны иметь общие интересы! Какие приключения ожидают юных аквалангистов?

Амантю! - трейлер первого сезона
Амантю!  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Юитиро Умэхара
Юитиро Умэхара
Ai Kayano
Ая Судзаки
Yurika Kubo
Саори Оониси
Сидзука Ито
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Амантю! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 12 эпизодов
 
Амантю! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 12 эпизодов
 
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