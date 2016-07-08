Школьница Хикари Кохината живёт в приморском городке и просто обожает дайвинг. Она пользуется любой возможностью, чтобы отточить своё мастерство в погружении на глубину. В первый день в старшей школе Хикари узнаёт в своей классной руководительнице Мато Хатори консультанта из местного дайвинг-клуба. Кроме того, шустрая героиня решает подружиться с застенчивой новенькой Футабой Оки, которая переехала сюда из столицы. Она вдохновляет новоиспечённую подружку присоединиться к клубу дайвинга, ведь друзья обязательно должны иметь общие интересы! Какие приключения ожидают юных аквалангистов?