Жизнь Эзги была образцом благополучия: семья, любимая работа, уютный дом в тихом и безопасном районе Иден. Но привычный ход вещей меняет странная фраза, брошенная незнакомцем: «Твой муж хочет тебя убить!». Испуганная Эзги начинает обращать внимание на незначительные детали в поведении Керема, задаваться вопросами о браке и пошлом супруга. Ситуация принимает по-настоящему серьёзный оборот, когда обнаруживают убитой Арзу — девушку, недавно переехавшую в Иден. Полиция, пытаясь найти преступника, опрашивает соседей жертвы, включая Эзги, которая дружила с ней.