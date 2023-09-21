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Постер сериала Ядовитый плющ
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Киноафиша Сериалы Ядовитый плющ

Ядовитый плющ (2023 - …)

Sarmaşık Zamanı 18+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал beIN CONNECT
Продолжительность сериала 14 часов 40 минут

О чем сериал

Жизнь Эзги была образцом благополучия: семья, любимая работа, уютный дом в тихом и безопасном районе Иден. Но привычный ход вещей меняет странная фраза, брошенная незнакомцем: «Твой муж хочет тебя убить!». Испуганная Эзги начинает обращать внимание на незначительные детали в поведении Керема, задаваться вопросами о браке и пошлом супруга. Ситуация принимает по-настоящему серьёзный оборот, когда обнаруживают убитой Арзу — девушку, недавно переехавшую в Иден. Полиция, пытаясь найти преступника, опрашивает соседей жертвы, включая Эзги, которая дружила с ней.

Ядовитый плющ - трейлер первого сезона
Ядовитый плющ  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Онур Туна
Онур Туна
Озгюр Эмре Йылдырым
Йигит Киразджи
Хазал Тюресан
Хазал Тюресан
Тильбе Саран
Эмель Чольгечен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Ядовитый плющ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 16 эпизодов
 
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