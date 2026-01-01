Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Основные места съемок сериала Беззащитные
Стамбул, Турция
В России на 3 дня отключат мобильный и домашний интернет: людей призвали терпеть и «не роптать»
Не нужно солить воду в унитазе: клинер разнесла в пух и прах популярный лайфхак — и назвала два, которые работают безотказно
Даже вопросы про Крым так не отпугивают мошенников: простой, но рабочий метод борьбы от эксперта по кибербезопасности
«Ничего подобного за всю историю»: российский мульт с рейтингом 9,3 (!) заходит даже взрослым — пока смотрели «Машу и Медведь», вышел настоящий хит
Свой лучший детектив создатель «Йеллоустоуна» снял по реальным событиям: американская Каменская расследует жуткое убийство индианки
Вспомните 6 великих фильмов СССР по кадру с поездом: спорим, не отличите «Родню» Михалкова от других шедевров? (чух-чух-тест)
«Долгая прогулка» — лучшая экранизация Кинга, но различий с книгой катастрофически много: вот чем на самом деле заканчивается история
Ни слова о плагиате: свои «Ландыши» в США вышли 40 лет назад — вообще без песен, зато с Куртом Расселом
«Все сюжеты позаимствовал»: «Игру престолов» уличили в плагиате – Цискаридзе поймал Мартина за руку, как дешевку
6 российских сериалов чаще всего смотрели весной 2026 года: «Первый отдел» в топ не попал, но зато есть наша «Игра престолов»
20 000 000 просмотров в США за 2 дня – древняя серия «Фиксиков» внезапно «разорвала» интернет: «Почему в моей школе такому не учат?»
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