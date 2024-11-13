Властный Явуз хотел взять в жены Балу. Вот только женщина была давно влюблена в Рыфата, обычного школьного учителя. Несмотря на ожидания Явуза, Балу вышла за учителя и сбежала с ним. Они поселились в лесу и 20 лет жили спокойной жизнью, зарабатывали на продаже мёда и растили своих шестерых детей. Однако эту идиллию однажды разрушила жуткая трагедия. Бала и Рыфат погибают в автомобильной аварии. Их дети были вынуждены покинуть отчий дом и отправиться за помощью к родственникам. Спустя столько лет Явуз так и не просит Балу и теперь решает отыграться на её детях.