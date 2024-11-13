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Киноафиша Сериалы Беззащитные

Беззащитные (2024 - …)

Sahipsizler 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 60 часов 40 минут

О чем сериал

Властный Явуз хотел взять в жены Балу. Вот только женщина была давно влюблена в Рыфата, обычного школьного учителя. Несмотря на ожидания Явуза, Балу вышла за учителя и сбежала с ним. Они поселились в лесу и 20 лет жили спокойной жизнью, зарабатывали на продаже мёда и растили своих шестерых детей. Однако эту идиллию однажды разрушила жуткая трагедия. Бала и Рыфат погибают в автомобильной аварии. Их дети были вынуждены покинуть отчий дом и отправиться за помощью к родственникам. Спустя столько лет Явуз так и не просит Балу и теперь решает отыграться на её детях.

Беззащитные - трейлер первого сезона
Беззащитные  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Хазал Субаши
Тургут Тунчалп
Энес Кочак
Каан Мирач Сезен
Doga Bayram
Ece Bağcı
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Сезоны
Беззащитные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 28 эпизодов
 
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