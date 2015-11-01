Бывший следователь, а ныне популярный писатель Ярослав Толоконников презентует новую книгу. Много лет назад он охотился за криминальным авторитетом Хароном и вынудил его бежать из страны. В своей книге Ярослав даёт волю фантазии и восстанавливает справедливость, сажая Харона за решётку. На презентации он знакомится с Ингой, между ними вспыхивают чувства. И вот уже дело идёт к свадьбе. Но во время церемонии Инга получает букет от некого Одиссея и сбегает. Ярослав подключает свои старые связи, чтобы найти сбежавшую невесту. У неё дома обнаруживают пятна крови и пистолет. Распутывая следы, писатель выходит на областного депутата Климова и узнаёт о прошлом своей невесты: оказывается, двое её женихов были застрелены прямо на свадьбе.