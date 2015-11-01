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Постер сериала Украденная свадьба
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Киноафиша Сериалы Украденная свадьба

Украденная свадьба (2015 - 2015)

Ukradennaya svadba 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Бывший следователь, а ныне популярный писатель Ярослав Толоконников презентует новую книгу. Много лет назад он охотился за криминальным авторитетом Хароном и вынудил его бежать из страны. В своей книге Ярослав даёт волю фантазии и восстанавливает справедливость, сажая Харона за решётку. На презентации он знакомится с Ингой, между ними вспыхивают чувства. И вот уже дело идёт к свадьбе. Но во время церемонии Инга получает букет от некого Одиссея и сбегает. Ярослав подключает свои старые связи, чтобы найти сбежавшую невесту. У неё дома обнаруживают пятна крови и пистолет. Распутывая следы, писатель выходит на областного депутата Климова и узнаёт о прошлом своей невесты: оказывается, двое её женихов были застрелены прямо на свадьбе.

В ролях
В ролях
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Владимир Смирнов
Юрий Ваксман
Юрий Ваксман
Георгий Эльнатанов
Игорь Штернберг
Игорь Фурманюк
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Украденная свадьба - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
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